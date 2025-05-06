У Тернопільській області знайшли нові останки жертв Волинської трагедії: що відомо

На місці проведення українсько-польської експедиції у селі Пужники Тернопільської області, під час якої проводять ексгумацію жертв Волинської трагедії, виявили останки вже 42 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства культури і національної спадщини Польщі .

Польові роботи щодо ексгумації тіл у селі Пужники завершилися, як зазначають у відомстві. Наразі виявили останки 42 жертв, хоча раніше повідомлялося про 30.

"Знайдено фрагменти скелетів не менше ніж 42 осіб - жінок, чоловіків та дітей. Після проведення лабораторних аналізів буде надано остаточну кількість жертв, їх стать та вік", - розповіли дослідники.

Під час робіт були також знайдені особисті речі, зокрема ґудзики, фрагменти розаріїв, медальйони.

Подальші дослідження

У міністерстві додали, що дослідницька група наразі очищує знайдені рештки, проводить антропологічні та медичні аналізи, а також 3D-сканування.

Одночасно проводиться забір зразків для генетичних досліджень, на основі яких буде виділено ДНК жертв. Ці дії спрямовані на відновлення їхньої ідентичності та подальше гідне поховання.

Згідно з волею родин, після завершення дослідницьких робіт, рештки жертв будуть поховані на кладовищі в Пузниках, говорять у міністерстві.

У роботах, які координуються Фондом "Свобода і демократія", беруть участь експерти з Поморського медичного університету, компанії "Волинські старожитності" та Інституту національної пам'яті.

Роботи фінансуються повністю з бюджету Міністерства культури і національної спадщини Польщі.