У Тернопільській області собака скалічила дитину: що кажуть у поліції

Що відомо про напад собаки на дівчинку

Правоохоронці розповіли, що після нападу собаки до лікарні потрапила 11-річна жителька Почаєва. Наразі поліцейські встановлюють обставини події.

Повідомляється, що на лінію "102" надійшло повідомлення від чергового медика Кременецької лікарні.

Уточнюється, що дівчинка звернулась до медиків:

з покусаними ранами обличчя;

з переломом щелепи.

"Дитину до медичного закладу привіз батько", - зауважили у поліції.

За викликом прибула слідчо-оперативна група. Вона встановила, що на школярку на вулиці в місті Почаїв накинувся собака породи німецька вівчарка.

Собака, який накинувся на дівчинку (фото: tp.npu.gov.ua)

"Зі слів власника пса, він вигулював тварину на повідці, але, побачивши дітей, собака вирвався і кинувся на дівчат", - розповіли правоохоронці.

Тим часом потерпіла перебуває в обласній дитячій лікарні.

"За даним фактом розпочато кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 128 Кримінального кодексу України - необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. Триває досудове розслідування", - підсумували у відділі комунікації поліції Тернопільської області.