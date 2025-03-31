У Тернопільській області собака скалічила дитину: що кажуть у поліції
У Тернопільській області на 11-річну дівчинку напала собака. Дитина потрапила до лікарні.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу поліції Тернопільської області.
Що відомо про напад собаки на дівчинку
Правоохоронці розповіли, що після нападу собаки до лікарні потрапила 11-річна жителька Почаєва. Наразі поліцейські встановлюють обставини події.
Повідомляється, що на лінію "102" надійшло повідомлення від чергового медика Кременецької лікарні.
Уточнюється, що дівчинка звернулась до медиків:
- з покусаними ранами обличчя;
- з переломом щелепи.
"Дитину до медичного закладу привіз батько", - зауважили у поліції.
За викликом прибула слідчо-оперативна група. Вона встановила, що на школярку на вулиці в місті Почаїв накинувся собака породи німецька вівчарка.
Собака, який накинувся на дівчинку (фото: tp.npu.gov.ua)
"Зі слів власника пса, він вигулював тварину на повідці, але, побачивши дітей, собака вирвався і кинувся на дівчат", - розповіли правоохоронці.
Тим часом потерпіла перебуває в обласній дитячій лікарні.
"За даним фактом розпочато кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 128 Кримінального кодексу України - необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. Триває досудове розслідування", - підсумували у відділі комунікації поліції Тернопільської області.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Харкові жінка заявила про загибель собаки через сусідських тварин.
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