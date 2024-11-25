У Тернопільській області ще одна дитина померла внаслідок отруєння грибами

Нагадаємо, у Тернопільській області сталося масове отруєння дикорослими грибами. Постраждали восьмеро дітей та один дорослий. Більшість із них після отруєння перебували у важкому стані. Семеро дітей належать до однієї родини, ще одна дитина гостювала у них. У стабільному стані була лише однорічна дитина, решта – у критичному стані.

Двох дітей, 2007 і 2021 років народження, лікували у Львові, вони померли на початку листопада. П’ятьох інших відправили на лікування в "Охматдит" в Києві. Чоловік 1965 року народження, який, за попередніми даними, приготував гриби, також був у важкому стані й помер.

Також РБК-Україна писало, що у Міністерстві внутрішніх справ України розповіли, як безпечно відвідувати ліси та збирати гриби в умовах воєнного стану. Так, перед плануванням походу варто переконатися, що в регіоні немає заборони на відвідування лісів, оскільки такі зони можуть містити вибухонебезпечні предмети.

Для безпечного походу в ліс МВС рекомендує перевірити прогноз погоди, обрати яскравий сезонний одяг, взяти воду, їжу та заряджений телефон із Power Bank, заздалегідь продумати маршрут і дослідити місцевість, повідомити рідних про маршрут і час повернення, запам’ятовувати орієнтири та використовувати GPS, компас або навігаційні додатки.

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