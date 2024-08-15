У Тернопільській області невідомий стріляв у людей: є загиблі та поранені

У поліції зазначили, що їм близько 15:35 надійшло повідомлення про стрілянину у селі Доброводи. Там невідомий чоловік здійснив кілька пострілів з автоматичної зброї в напрямку людей та втік.

Внаслідок стрілянини двоє людей загинули, ще троє отримали поранення, їх госпіталізували.

На місце події одразу виїхали керівництво обласної поліції, співробітники управління карного розшуку ГУНП та інших оперативних та профільних служб, спецпризначенці.

Для пошуку зловмисника в області була введена спеціальна поліцейська операція.

Працівники поліції встановили особу підозрюваного та його можливий напрямок руху. Його затримали. Стрілком виявився 45-річний житель Житомирської області.

Раніше РБК-Україна розповідало, що 20 квітня у Вінницькій області невідомі вночі розстріляли поліцейських. Один із правоохоронців загинув, а інший - отримав поранення. Всі деталі інциденту - у матеріалі РБК-Україна.

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