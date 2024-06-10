У Тернопільській області дічвина повідомила про мобілізацію батька після інсульту: реакція ТЦК

За словами дівчини, її батька затримали працівники ТЦК 8 червня. Вона зазначає, що чоловік має численні проблеми зі здоров'ям, у т.ч. проблеми із зором. Взимку він переніс інсульт, і до всього - має алкогольну залежність.

У Тернопільській ВЛК, куди чоловіка привезли на комісію, лікарі практично одразу визнали його непридатним, розповідає донька, але його привезли назад до ТЦК, де й утримували, адже всі довідки виявились підписаними.

"Тата чудесним чином "вилікували" і визнали цілком придатним", - наголосила вона.

Чоловік сам двічі ходив до ТЦК, однак йому відмовляли

Анжеліка Талабан зазначила, що після початку повномасштабного вторгнення її батько самостійно приходив до військкомату. Але попри це йому відмовляли у мобілізації через проблеми з алкоголем.

Два місяці тому чоловік неподалік дому ще раз натрапив на патруль, погодився на перевірку, але його знову визнали непридатним і відпустили додому.

Як зазначає дівчина, родичі збиралися передати чоловікові мобільний телефон, гроші та одяг, але їм не дали з ним побачитись чи звʼязатись. За останньою інформацією, її тата вже повезли на рівненський полігон.

"Ось так Гусятинський ТЦК СП та Тернопільський обласний ТЦК СП за добу лікує людей та відправляє на війну", - заявила донька мобілізованого.

Також вона додала, що скарги в усі відповідні органи вже написані, але жодної реакції не було.

Офіційна реакція ТЦК

У Тернопільському обласному ТЦК та СП відреагували на інформацію щодо примусової мобілізації Валерія Анатолійовича Талабана, зауваживши, що він був призваний на службу в ЗСУ за мобілізацією згідно з чинним законодавством

"В добровільному порядку пройшов ВЛК, скарг та претензій не має, про що підтвердив особисто і письмово під час перевірки представниками Військової служби правопорядку", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в ТЦК, чоловік має свідому активну громадську позицію, патріотично налаштований щодо участі чоловіків у протистоянні російській агресії та службі в ЗСУ і самостійно та добровільно зробив свій вибір.

"Ми допускаємо розбіжності в поглядах на службу в ЗСУ у Талабана В. А. та його доньки, скаргу якої він просив не розглядати так як вона безпідставна та не відповідає реальній ситуації", - наголосили у відомстві.