У Тернопільській області чоловіка підозрюють у вбивстві собаки: яке покарання йому загрожує

У Тернопільській області поліція розслідує загибель собаки. Підозрюють, що тварину міг вбити місцевий житель.
РБК-Україна із посиланням на Головне управління Національної поліції Тернопільскої області розповідає, що відомо та яке покарання загрожує за вбивство собаки.
Із заявою до правоохоронців звернулася 53-річна жителька села Мшанець Теребовлянської громади. Вона повідомила, що загинула собака її сусідки, яка нині перебуває за кордоном і залишила тварину на догляд.
За попередніми даними, до злочину може бути причетний місцевий чоловік. Поліція відкрила провадження за фактом жорстокого поводження з твариною. Мотиви та обставини з’ясовують слідчі.
Труп тварини направлено на експертизу до Тернопільської регіональної лабораторії. Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.
Раніше РБК-Україна писало, що в Україні власники собак можуть отримати штраф або навіть потрапити за ґрати, якщо порушують правила утримання тварин. Штрафи становлять від 170 до 3400 гривень, залежно від тяжкості порушення. Якщо собака завдає людині тілесних ушкоджень, власника можуть притягнути до кримінальної відповідальності. Також господар зобов’язаний компенсувати матеріальну та моральну шкоду.
Також ми розповідали, що власники собак і котів можуть отримати штраф не лише за жорстоке поводження, а й за недотримання правил утримання та вигулу. Зокрема, покарання передбачене за вигул без повідка і намордника, неприбрані екскременти або утримання тварин у заборонених місцях.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.