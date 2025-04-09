У Тернопільській області чоловіка підозрюють у вбивстві собаки: яке покарання йому загрожує

У Тернопільській області поліція розслідує загибель собаки. Підозрюють, що тварину міг вбити місцевий житель.

РБК-Україна із посиланням на Головне управління Національної поліції Тернопільскої області розповідає, що відомо та яке покарання загрожує за вбивство собаки.

Із заявою до правоохоронців звернулася 53-річна жителька села Мшанець Теребовлянської громади. Вона повідомила, що загинула собака її сусідки, яка нині перебуває за кордоном і залишила тварину на догляд.

За попередніми даними, до злочину може бути причетний місцевий чоловік. Поліція відкрила провадження за фактом жорстокого поводження з твариною. Мотиви та обставини з’ясовують слідчі.

Труп тварини направлено на експертизу до Тернопільської регіональної лабораторії. Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.