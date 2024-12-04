На Тернопільщині поліція розслідує справу про знущання над дикими кабанами

У соцмережах з’явилися відео, на яких група осіб знущається над дикими кабанами. Тварин переслідують сільськогосподарською технікою, а на іншому відео їх б’ють палицею. Ці шокуючі кадри викликали обурення серед громадськості та стали підставою для початку кримінального розслідування.

Слідчі дії та порушення законодавства

Згідно з даними поліції, відомості за фактами знущання над тваринами були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Зокрема, розслідується справа за статтями 248 (незаконне полювання, вчинене за попередньою змовою групою осіб з використанням транспортних засобів) та 299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України.

Події відбувалися у жовтні

Згідно з розслідуванням, інциденти мали місце в жовтні, з інтервалом один тиждень. Перше знущання відбулося поблизу села Манюки Тернопільського району, де тварин переслідували сільськогосподарською технікою. Другий випадок стався між селами Мильне Залозецької громади та Іванчани Збаразької громади, коли одну з тварин побили палицею.

Поліція встановила кількох осіб, причетних до жорстокого поводження з тваринами. У кримінальному провадженні фігурують троє працівників одного з агропідприємств. Один з них, за інформацією правоохоронців, причетний до вбивства кабана.

Співпраця з правоохоронцями

Агрофірма, працівники якої здійснили жорстокі дії, активно співпрацює з правоохоронцями та сприяє розслідуванню справи. Поліція продовжує розслідування, встановлюючи інших осіб, які могли бути причетні до цих злочинів, з метою їх притягнення до відповідальності.

"Після отримання від небайдужих громадян та захисників тварин інформації щодо знущання співробітниками компанії над тваринами, ми одразу розпочали внутрішнє розслідування для встановлення деталей інциденту. Ми намагаємося тримати контакт з небайдужими громадянами та активістами й інформувати їх про перебіг справи, відповідаючи на прямі запити та коментарі. Так будемо робити і на далі. Також закріплюємо цю інформацію тут разом із контактами для зв’язку з компанією", - зазначили у Facebook "Контінентал Фармерз Груп".