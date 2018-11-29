Терещенко: новости и свежие рейтинги на выборах президента Украины 2019

Фото: Мишель Терещенко (УНИАН)

1 октября 2018 года Терещенко объявил, что уходит с поста мэра Глухова и будет участвовать в президентских выборах

Дата рождения: 15 сентября 1954 года (64 года)

Партия: беспартийный

Должность: мэр Глухова

Семья: женат, трое детей

Терещенко на выборах президента 2019

Биография

Политическая деятельность

Бизнес

Скандалы

Семья

Терещенко на выборах 2019

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28 ноября 2018 года в связи с введением в Сумской области военного положения мэр Глухова Мишель Терещенко решил остаться на должности городского головы.

в связи с введением в Сумской области военного положения мэр Глухова Мишель Терещенко решил остаться на должности городского головы. 1 октября 2018 года во время пресс-конференции в Киеве Мишель Терещенко объявил, что уходит с поста мэра Глухова и будет участвовать в президентских выборах. Терещенко подчеркнул, что его цель - привлечь к управлению государством новых людей. Присоединяться к уже существующим политсилам он не намерен, а его избирательная кампания будет сосредоточена "исключительно на волонтерской работе неравнодушных граждан".

Биография

Мишель Терещенко родился 15 сентября 1954 года в Париже. Он – потомок династии украинских предпринимателей-сахарозаводчиков и меценатов Терещенко.

Его дед был министром финансов Временного правительства Российской империи, а отец – известным французским ученым-химиком, разрабатывал производство биотоплива из рапса.

В биографии Мишеля сказано, что он закончил бизнес-школу, служил в вооруженных силах Франции.

Первым его местом работы (с 1981 по 1989 год) были американские компании в штате Флорида, которые осуществляли деятельность в области исследования морских глубин.

Известно, что Терещенко также был президентом компании по производству приборов для дайвинга.

В 1994 он впервые посетил Украину в качестве туриста, а в 2002 году впервые приехал на родину своих предков - в город Глухов. В том же году решил иммигрировать в Украину.

С 2003 года живет в Украине.

Политическая деятельность

В 2015 году президент Петр Порошенко предоставил Терещенко украинское гражданство и лично вручил паспорт.

Фото: Петр Порошенко и Мишель Терещенко (facebook.com/pg/hlukhiv.mer)

В октябре того же года Терещенко баллотировался на пост мэра Глухова и неожиданно победил: он сенсационно набрал 64,5% голосов. Его оппонент Юрий Бурлака, бывший мэр города и член "Партии регионов" - лишь 31%.

Фото: Мишель Терещенко голосует на местных выборах, 25 октября 2015 года (facebook.com/pg/hlukhiv.mer)

По инициативе Мишеля в рамках декоммунизации в Глухове был снесен памятник Ленину, зато поставлен памятник молодому Тарасу Шевченко.

7 июля 2016 года Терещенко подал в Верховную раду обращение с просьбой распустить горсовет Глухова и назначить новые выборы из-за конфликта с депутатами. С частью городского совета, в том числе депутатами "Воли народа" и "БПП-Солидарность", у Терещенко не раз возникали конфликты. Терещенко обвинял их в коррупции, а те его в бесхозяйственности.

27 сентября 2018 года Терещенко решил досрочно сложить полномочия мэра Глухова. По его словам, причиной отставки стал саботаж заседания депутатами - рассматривать актуальные для города вопросы пришли всего 2 депутата.

Вместо Терещенко обязанности главы города выполняет секретарь горсовета Елена Демишева.

Бизнес

С 2003 года Терещенко в Украине решил развивать свой бизнес – выращивать техническую коноплю, которая, по его мнению, может помочь в лечении многих болезней, в частности, алкоголизма.

Предприниматель основал компанию "Linen of Desna". На сайте фирмы указано, что она - крупнейший производитель льна и конопли в Украине. Продукция компании: пакля строительная, конопляное и льняное волокно, топливные брикеты.

Фото: Мишель Терещенко на поле льна (facebook.com/pg/hlukhiv.mer)

В октябре 2018 года Терещенко продал свой бизнес, так как, по его мнению, с политикой его "невозможно связать".

Скандалы

В марте 2016 года имя Терещенко фигурировало в скандале с его помощником Русланом Павленко.

Как писали СМИ, Павленко, которого называли "правой рукой" чиновника, в состоянии алкогольного опьянения избил студента педуниверситета Павла Панкова. Что стало причиной, так до конца и непонятно. По одной из версий, Павленко якобы опознал в студенте своего обидчика, напавшего на него в прошлом году, хотя нападавший был в маске.

У студента медики диагностировали ушиб почки. Полиция, как писали местные СМИ, инцидент проигнорировала.

Семья

В 2016 году Мишель принял православие и вступил в брак с бывшим депутатом Киеврады Еленой Ескиной. 18 октября 2018 года у них родился сын Никола.

У Мишеля Терещенко от предыдущего брака есть взрослые сын и дочь, которые живут во Франции.