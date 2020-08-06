Теракты в Луцке и Киеве могут быть действиями агентуры РФ, - экс-зампред СБУ

Фото: правоохранитель (РБК-Украина)

Экс-зампред СБУ назвал несколько причин

Бывший замглавы СБУ генерал Александр Скипальский назвал несколько причин роста террористической активности в целом. Одна из них - рост напряжения у людей, которые имеют возможности запасаться оружием и взрывчаткой.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Взрывная тенденция: что стоит за всплеском терроризма в Украине".

Вторая причина тоже связана с войной - не раскрытые случаи взрывов военных складов.

"Третье - это действие агентуры (России, - ред.) по дестабилизации ситуации в стране. Это внедрение "теории хаоса", чтобы натравить разные ветви власти между собой или, например, оппозицию на действующую власть. Это (серия терактов, - ред.) абсолютно может отыгрывать такую роль", - считает экс-замглавы СБУ.

Напомним, вблизи Северодонецка у газопровода обнаружили самодельное взрывное устройство, взрывчатку ликвидировали, предотвратив теракт.

Отметим, в отделение АО "Универсал Банк" зашел неизвестный мужчина возрастом до 35 лет, который сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию.