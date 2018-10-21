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После теракта в Керчи провокаций на админгранице не было, - Госпогранслужба

Новости » Происшествия    21.10.2018 - 14:05
Фото: административная граница с Крымом (dpsu.gov.ua)
Фото: административная граница с Крымом (dpsu.gov.ua)

Усиленные меры безопасности на админгранице продолжаются

После теракта в оккупированной Керчи на административной границе с Крымом провокаций не было. Об этом РБК-Украина сообщил помощник начальника Херсонского пограничного отряда Иван Шевцов.

По его словам, на сегодня усиленные меры безопасности на админгранице продолжаются.

"Никаких провокаций не было зафиксировано. Сейчас ситуация спокойная и контролируемая", - добавил Шевцов.

Напомним, ранее сообщалось, что усиленные меры на административной границе в связи с терактом в Керчи продлятся еще несколько дней.

На российском телевидении обнародовали видео с камер наблюдения в политехническом колледже в оккупированной Керчи, где 17 октября в результате теракта погиб 21 человек. На видео зафиксировано, как предполагаемый террорист Владислав Росляков заходит в колледж, встречается с неустановленным человеком, который может быть причастным к теракту. Далее из записи следует, что Росляков оставил рюкзак в буфете, после чего там произошел взрыв.

 

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