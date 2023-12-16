Теракт на Закарпатті та військова допомога від Литви: новини за 15 грудня

На Закарпатті відбувся теракт у будівлі сільської ради. А Литва передала Україні новий пакет військової допомоги та відремонтовані танки Leopard.
РБК-Україна зібрало головні новини за 15 грудня.
Війна РФ проти України
Світовий банк виділяє Україні додаткові 1,34 млрд доларів. Вони будуть направленні на виплати пенсій, зарплат та на інші пріоритетні напрямки. Основна частина цього пакету фінансування - це кошти уряду Японії (1,086 млрд доларів). Інша частина - це гранти від США, Швейцарії та Фонду підтримки, відновлення та реформування України (URTF).
Міністр оборони Рустем Умєров провів зустріч з новим послом Туреччини в Україні Левентом Більгеном. Умєров запросив Туреччину приєднатися до морської коаліції для зміцнення безпеки у Чорному морі.
На Закарпатті депутат підірвав гранати в будівлі Керецьківської сільської ради Мукачівського району. Внаслідок вибуху постраждали 26 людей.
Всі подробиці підриву в сільраді на Закарпатті - дізнайтеся в матеріалі РБК-Україна.
Уряд Британії вирішив ввести обмеження проти російського "Новікомбанку". Комерційний банк підлягає заморожуванню активів і забороні кореспондентських банківських операцій.
Уряд Південної Кореї передав Державній службі України з надзвичайних ситуацій партію спеціальної техніки для розмінування.
Збройні сили Литви передали Україні кілька мільйонів патронів і кілька тисяч боєприпасів до переносних протитанкових гранатометів малої дальності. До комплекту також увійшли близько тисячі складних розкладачок.
Крім того, Литва відремонтувала перші танки Leopard 2 для України, які було пошкоджено в ході війни проти Росії. Невдовзі їх повернуть на фронт.
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