Теракт на Закарпатті та військова допомога від Литви: новини за 15 грудня

Війна РФ проти України

Світовий банк виділяє Україні понад 1 млрд доларів

Світовий банк виділяє Україні додаткові 1,34 млрд доларів. Вони будуть направленні на виплати пенсій, зарплат та на інші пріоритетні напрямки. Основна частина цього пакету фінансування - це кошти уряду Японії (1,086 млрд доларів). Інша частина - це гранти від США, Швейцарії та Фонду підтримки, відновлення та реформування України (URTF).

Умєров запропонував Туреччині приєднатися до морської коаліції

Міністр оборони Рустем Умєров провів зустріч з новим послом Туреччини в Україні Левентом Більгеном. Умєров запросив Туреччину приєднатися до морської коаліції для зміцнення безпеки у Чорному морі.

На Закарпатті депутат підірвав гранати в будівлі сільради

На Закарпатті депутат підірвав гранати в будівлі Керецьківської сільської ради Мукачівського району. Внаслідок вибуху постраждали 26 людей.

Всі подробиці підриву в сільраді на Закарпатті - дізнайтеся в матеріалі РБК-Україна.

Британія ввела санкції проти російського "Новікомбанку"

Уряд Британії вирішив ввести обмеження проти російського "Новікомбанку". Комерційний банк підлягає заморожуванню активів і забороні кореспондентських банківських операцій.

Південна Корея передала Україні партію спецмашин для розмінування

Уряд Південної Кореї передав Державній службі України з надзвичайних ситуацій партію спеціальної техніки для розмінування.

Литва передала Україні новий пакет військової допомоги

Збройні сили Литви передали Україні кілька мільйонів патронів і кілька тисяч боєприпасів до переносних протитанкових гранатометів малої дальності. До комплекту також увійшли близько тисячі складних розкладачок.

Крім того, Литва відремонтувала перші танки Leopard 2 для України, які було пошкоджено в ході війни проти Росії. Невдовзі їх повернуть на фронт.