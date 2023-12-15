UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Теракт на Закарпатті. СБУ розслідує підрив гранат у сільраді, встановлюють свідків

Фото: СБУ почала розслідувати підрив гранат у сільраді на Закарпатті (ssu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець, Юлія Акимова

Слідчі Служби безпеки почали розслідування за фактом підриву бойових гранат у приміщенні Керецьківської сільської ради Закарпатської області. Подію кваліфікували як теракт.

Про це РБК-Україна повідомили власні джерела.

Так, попередньо дії чоловіка, який вчинив підрив, кваліфіковано за ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група СБУ, Національної поліції та прокуратури. 

Також вживаються невідкладні заходи для з’ясування всіх обставин злочину. Зокрема встановлюються очевидці та свідки події, а також мотиви підривника.

Разом з тим Національна поліція додатково розслідує цей злочин за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ.

Підрив гранат у сільраді на Закарпатті

Нагадаємо, що сьогодні на Закарпатті в будівлі Керецьківської сільради депутат підірвав гранати під час засідання сесії.

Наразі відомо про 26 постраждалих, шестеро з них у тяжкому стані. Також медики реанімують чоловіка, який підірвав гранати.

Також джерела РБК-Україна назвали ім'я підривника, а в мережі публікували кадри з місця подій.

Всі подробиці підриву в сільраді на Закарпатті - дізнайтеся в матеріалі РБК-Україна за посиланням.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниЗакарпаттяТерактВибух