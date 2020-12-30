Теракт в Йемене: возле дворца, куда прибыло правительство, произошел взрыв

Фото: обстрел аеропорта Адена (facebook com AlArabiya)

В йеменском городе Аден, где сегодня обстреляли аэропорт, вновь произошел взрыв. На этот раз взрыв прогремел вблизи дворца "Аль-Машик", куда прибыли представители нового правительства Йемена.

Об этом сообщило агентство Reuters.

Взрыв произошел после того, как в этот дворец прибыло новосформированне правительство Йемена после того, как попало под обстрел в аэропорту Адену.

Агентство не уточняет, что именно стало причиной взрыва. Информация о погибших или пострадавших от взрыва также не поступала.

В то же время арабское издание Al Arabiya сообщило, что взрыв произошел во время перехвата и уничтожения дрона с бомбой, который был нацелен на дворец.

Напомним, сегодня аэропорт в йеменском городе Аден попал под обстрел во время прибытия самолета с новосформированным правительством страны. Министры йеменского правительства не пострадали.

Как писало РБК-Украина, в результате обстрела аэропорта Адена погибли почти 30 человек, десятки - получили ранения. Большинство снарядов попали в зал прилета, еще один - упал на взлетно-посадочной полосе.