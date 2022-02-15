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Теракт возле канала "Эспрессо" в Киеве: следствие завершено, исполнителей объявили в розыск

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Киев, Вторник 15 февраля 2022 13:39
Теракт возле канала "Эспрессо" в Киеве: следствие завершено, исполнителей объявили в розыск Фото: прокуратура завершила расследование теракта в Киеве, который произошел возле канала "Эспрессо" (facebookcom/milinua)
Автор: Мария Кучерявец

Прокуратура объявила о завершении расследования теракта в Киеве, произошедшего в 2017 году возле телеканала "Эспрессо". В ходе которого объявлено в розыск исполнителей и установлена личность соучастника который помог сделать взрывчатку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

"Завершено специальное досудебное расследование в отношении двух лиц, которые подозреваются в организации и совершении террористического акта возле телеканала "Эспрессо", - говорится в сообщении.

Что установило следствие

По материалам следствия, подозреваемые - граждане Украины, один из которых является уроженцем Азербайджана, действуя по предварительному сговору с лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное уголовное производство, совершили теракт с целью посягательства на жизнь народного депутата Украины Игоря Мосийчука.

Так, после совершения преступления один из исполнителей выехал через Беларусь в РФ, а другой - через пункт пропуска "Каланчак" во временно оккупированный Крым. Сейчас они объявлены в розыск.

Правоохранителям также удалось установить личность пособника, которая оказывала помощь в изготовлении взрывчатки. Это житель города Киева, обвинительный акт в отношении которого уже находится на рассмотрении в Соломенском районном суде г. Киева

В частности, за укрывательство от следствия двум исполнителям заочно сообщено о подозрении и получено разрешение суда на осуществление в отношении их специального досудебного расследования.

Сейчас следствие в отношении этих лиц завершено и объявлено о выполнении требований ст. 290 УПКУ, после чего обвинительные акты будут направлены в суд для рассмотрения по существу.

Допрошено более 800 свидетелей и проверено около 10 тысяч телефонных номеров

Так, в рамках досудебного расследования было допрошено более 800 свидетелей, проработаны видеозаписи из 112 камер наблюдения, проанализированы телефонные трафики более 10 000 абонентов мобильной связи, а также проведено 25 судебных экспертиз.

Предыстория

Теракт произошел 25 октября 2017 возле офиса телеканала по ул. Адама Мицкевича в Киеве, когда нардеп Игорь Мосийчук вместе с политтехнологом в сопровождении охранника выходил на улицу после участия в прямом эфире.

Так, для покушения злоумышленники использовали самодельное взрывное устройство, которое спрятали в мопеде, оставленном у входа в помещение телеканала.

В результате взрыва народный депутат, политолог и случайный прохожий получили ранения от поражения металлическими шариками, использованными при изготовлении самодельного взрывного устройства. Охранник народного депутата, а также еще один случайный прохожий от полученных ран погибли.

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