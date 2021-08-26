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Теракт возле аэропорта Кабула: среди пострадавших есть американские военные

Автор: Дмитрий Левицкий

В результате сегодняшнего подрыва террориста смертника вблизи аэропорта Кабула пострадали американские военные. Сейчас известно о как минимум трех раненых американцах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американский канал Fox News.

Американский чиновник рассказал, что инцидент произошел вблизи ворот Аббатства в аэропорту Кабула. В ходе нападения также произошла перестрелка у ворот.

Взрыв прогремел через несколько часов после того, как Госдеп США приказал американцам немедленно уезжать от аэропорта из-за нарастающего риска террористического акта.

Представитель Белого дома сообщил телеканалу Fox, что президент Джо Байден уже был проинформирован о взрыве в Кабуле.

Напомним, предварительно известно, что в результате теракта 2 человека погибли и десятки получили ранения.

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Соединенные Штаты АмерикиАфганистанКабулТеракт