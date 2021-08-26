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Теракт возле аэропорта Кабула: число погибших военных США возросло до 10

Автор: Дмитрий Левицкий

Число американских военных, погибших в результате теракта у аэропорта Кабула, возросло. Сейчас есть информация о 10 погибших военнослужащих армии США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канал Fox News.

По информации чиновников, имена которых не называются, в результате атаки террориста-смертника возле аэропорта в столице Афганистана погибли по меньшей мере 10 морских пехотинцев и солдат.

Пентагон пока не сообщает о количестве жертв среди американских военных, но подтверждает, что солдаты США есть среди погибших в результате теракта.

Напомним, ранее сообщалось о гибели четырех американских военных в Афганистане.

Больше о теракте в Кабуле вы можете прочитать в материале РБК-Украина.

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КабулАфганистанСоединенные Штаты АмерикиТеракт