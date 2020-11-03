Теракт в Вене: посольство проверяет, нет ли среди пострадавших украинцев

Фото: полиция на месте теракта в Вене (twitter.com/InfosFrancaises)

Посольство Украины в Австрии проверяет, нет ли среди пострадавших в результате теракта в Вене украинских граждан. Также украинцам дали рекомендации.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

Гражданам Украины, которые находятся в Вене, советуют не выходить из дома без необходимости и не посещать центральные районы города. В случае попадания в чрезвычайную ситуацию просят обращаться на горячую линию посольства: +431479717252.

В случае, если у кого-то есть сведения об украинцах, которые нуждаются в помощи или могли пострадать в результате теракта, просят сообщить на электронную почту: emb_at@mfa.gov.ua.

Ранее РБК-Украина писало, что в зоне теракта в Вене находились четверо украинских студентов. Никто из них не пострадал.

Напомним, в понедельник вечером в Вене произошли террористические атаки сразу в шести локациях, в том числе и на центральной площади Грабен. По последним данным, в результате атаки погибли четыре человека, еще 17 получили ранения. Правоохранители ликвидировали одного из нападавших, еще четырех задержали.

Как писало РБК-Украина, ответственность за теракт взяли джихадисты. По их словам, стрельба в Вене - это месть Австрии за участие в коалиции с США по борьбе с террористической организацией "Исламское государство".