Теракт в Вене: нападавший досрочно вышел на свободу по делу о терроризме

Один из исполнителей теракта в Вене (Австрия), которого ликвидировала полиция, досрочно вышел на свободу по делу о терроризме. Он был арестован, поскольку пытался выехать в Сирию для участия в боевых действиях.

Об этом пишет австрийское издание Kronen Zeitung.

Сообщается, что главный подозреваемый Фейзулай Куйтим, будучи сторонником "Исламского государства", пытался выехать в Сирию, чтобы присоединиться к террористам. В апреле 2019 года он получил за это 22 месяца тюрьмы, но досрочно вышел на свободу в декабре.

По информации Kronen Zeitung, Куйтим незадолго до теракта в Вене принес присягу на верность новому главе террористической организации ИГ Абу Ибрагиму аль-Хашими аль-Кураиши. Во время нападения у него были пистолеты и мачете, а также фейковый пояс шахида.

Напомним, ранее сообщалось, что число жертв теракта в Вене увеличилось до пяти человек.

После теракта еврейская община Австрии приняла решение закрыть все синагоги в стране. Кроме синагог, закрыли кошерные рестораны, супермаркеты и школы. Также власти рекомендуют оставаться дома всем членам еврейской общины.