Теракт у сільраді на Закарпатті. Кількість жертв зросла до двох осіб

За даними прокуратури, 15 січня 2024 року від отриманих унаслідок вибуху травм у реанімаційному відділенні помер ще один постраждалий.

Загиблому було 47 років, і він був депутатом сільради. Він працював у Керецьківській ОТГ на посаді начальника ЦНАПу.

Нагадаємо, що ще одна людина загинула наступного дня після інциденту. Медики констатували смерть в одного з депутатів, який був госпіталізований до лікарні.

Вибух гранат у сільраді на Закарпатті

Нагадаємо, 15 грудня у будівлі Керецьківської сільської ради депутат підірвав три гранати прямо під час засідання сесії. Внаслідок вибухів постраждали 23 особи, включаючи підозрюваного. Серед постраждалих 16 чоловіків та 7 жінок віком від 28 до 68 років. Вони дістали поранення різної тяжкості, у більшості діагностували осколкові поранення.

16 грудня стало відомо про смерть у лікарні одного з потерпілих.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявляв, що депутат наперед готувався до теракту. Правоохоронці виявили відповідні докази.

17 грудня депутату Сергію Батрину, який підірвав гранати в будівлі Керецьківської сільської ради, обрали запобіжний захід.

Детальніше про ситуацію можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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