Теракт в Стокгольме: нападавшего приговорили к пожизненному заключению

Во время судебного разбирательства Акилов не выразил никакого раскаяния

Шведский суд сегодня, 7 июня, приговорил к пожизненному заключению гражданина Узбекистана Рахмата Акилова, совершившего в Стокгольме в апреле 2017 года наезд на людей, в результате которого погибли пять человек. Об этом сообщает AFP.

"Стокгольмский суд приговорил мужчину, совершившему наезд на людей, к пожизненному заключению за терроризм", - говорится в сообщении.

#BREAKING Stockholm court sentences truck attacker to life in prison for terrorism pic.twitter.com/dN954jodn8