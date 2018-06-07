Теракт в Стокгольме: нападавшего приговорили к пожизненному заключению

Во время судебного разбирательства Акилов не выразил никакого раскаяния

Шведский суд сегодня, 7 июня, приговорил к пожизненному заключению гражданина Узбекистана Рахмата Акилова, совершившего в Стокгольме в апреле 2017 года наезд на людей, в результате которого погибли пять человек. Об этом сообщает AFP.

"Стокгольмский суд приговорил мужчину, совершившему наезд на людей, к пожизненному заключению за терроризм", - говорится в сообщении.

#BREAKING Stockholm court sentences truck attacker to life in prison for terrorism pic.twitter.com/dN954jodn8 — AFP news agency (@AFP) 7 червня 2018 р.

Напомним, вследствие нападения были убиты три шведа, в том числе 11-летняя девочка, а также 41-летний британец и 31-летняя бельгийка. Еще десять человек получили ранения.

7 апреля 2017 года полиция задержала предполагаемого исполнителя теракта в Стокгольме, а 11 апреля он признал свою вину.

Во время судебного разбирательства Акилов не выразил никакого раскаяния.