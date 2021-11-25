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В Сомали боевики напали на колонну ООН, есть жертвы

Автор: РБК-Украина

В результате мощного взрыва в столице Сомали, Могадишо, в четверг, 25 ноября, меньшей мере восемь человек погибли и 23 человека, включая школьников, получили ранения. Взорвана местная школа и госпиталь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Сомалийская исламистская группировка "Аль-Шабааб" совершила нападение на проезжающую колонну Организации Объединенных Наций", - заявил официальный представитель группы по военным операциям Абдиасис Абу Мусаб.

В полиции сообщили, что теракт организовал террорист-смертник, который влетел на своем автомобиле, загруженным взрывчаткой, в колонну представителей ООН. Взрыв был настолько мощным, что обрушились стены соседней начальной и средней школы Мукассар, а также больницы. Кроме того, были сильно повреждены автомобили в этом районе.

"Сначала нас снесло взрывной волной, а затем оглушила последовавшая за этим стрельба", - рассказал медбрат из близлежащей больницы Мохамед Хусейн, уточнив, что его вытащили из-под обломков обрушившегося потолка.

Детали инцидента выясняются.

Напомним, 20 августа в столице Сомали, Могадишо террорист-смертник подорвался возле здания штаб-квартиры национальной разведки. Погибли по меньшей мере пять человек, включая террориста. Кроме погибших, 12 человек получили ранения.

Предварительно, террористическая акция проведена боевиками из группировки "Аш-Шабаб".

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Сомали