Теракт в Сомали: число жертв возросло до 39

Фото: теракт в Сомали (twitter.com/DeqiWoldeMikel)

Ответственность за нападение взяла на себя группа "Аль-Шабаш"

Количество жертв в результате теракта в столице Сомали возросло до 39 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что количество жертв в результате взрывов, организованных террористами в столице страны Могадишо возросло до 39 человек.

"В результате вчерашних взрывов погибли 39 человек, еще 40 получили ранения", - рассказал местный полицейский Мухаммед Хусейн.

Отмечается, что количество жертв может возрасти, потому что некоторые люди еще не найдены.

Военно-исламистская группа "Аль-Шабаб", связана с "Аль-Каидой", взяла на себя ответственность за нападение на отель "Сахафи", который находится возле штаб-квартиры Департамента уголовных расследований Сомали.

Напомним, ранее сообщалось, что в столице Сомали произошли три взрыва, организованные террористами-смертниками, в результате которых погибли 30 человек.

Ранее в Сомали смертник атаковал правительственное здание, трое погибших. Взрывчатка была заложена в автомобиль, которым управлял смертник.

Кроме того, РБК-Украина сообщало, что в четверг, 30 августа, в провинции Нангархар на востоке Афганистана в селе Мохманд произошел теракт, в результате которого погибли 5 сотрудников пограничной полиции.