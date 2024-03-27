Теракт в Росії демонструє слабкість Путіна. The Times описало три сценарії наслідків

Як пише видання, послідовність подій, які відбуваються в Росії, демонструють те, як Путін поступово втрачає контроль. Як приклад:

16 лютого загинув Олексій Навальний, який був конкурентом Путіна;

на початку березня в росіяни влаштували мовчазний траур за Навальним, якого дехто вважав лідером;

7 березня Сполучені Штати Америки (США) попередили про терористичну загрозу в Росії, але Путін проігнорував це та заявив, що це спроба знизити явку на виборах під час яких він виграв з "підозріло високим результатом 88%".

В публікації зазначається, що війна на території України позбавила його вузького бачення, а росіяни, які уявляли довіреного лідера, тепер бояться за власне майбутнє.

The Times описали три можливих сценарії наслідків теракту в Росії:

Росія може продемонструвати теракт, як операцію під чужим прапором, щоб розпалити суспільний гнів проти України й узаконити загальну мобілізацію;

Путін може використати теракт як спосіб заморозити війну проти України й зосередитись на війні проти тероризму;

диктатор вже втратив контроль та дозволити взяти гору внутрішнім чварам. Армія перенапружена, в підпіллі дискутують про наступника Путіна, а повернення терори до Росії було передбачувано й проігноровано.

"Повернення ісламістського терору в Росію було одночасно передбачуваним і проігнорованим. Втручання Путіна в Сирію з метою підтримати м'ясника Асада принесло йому мало друзів. Центральноазіатські республіки відчувають його слабкість... Путін посилить обмін розвідданими про ІДІЛ з Туреччиною, Китаєм, Іраном і Північною Кореєю", - зазначає The Times.

Теракт у Підмосков'ї

У п'ятницю, 22 березня, у Красногорську кілька озброєних чоловіків у камуфляжі влаштували стрілянину у концертному залі "Крокус Сіті Холл". Пізніше силовики затримали чотирьох підозрюваних. Диктатор Володимир Путін, зі свого боку, заявив про нібито "причетність" України до теракту, оскільки терористи планували втекти до країни де було підготовлено "вікно".

Відповідальність за теракт взяло на себе угруповання "Ісламська держава". У США підтвердили інформацію про причетність ІДІЛ та відкинули участь у подіях України.