Теракт під ТЦК у Павлограді: трьом підозрюваним обрали запобіжні заходи

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціалізовану прокуратуру у сфері оборони Східного регіону у Facebook .

Як зазначили в прокуратурі, запобіжні заходи для підозрюваних передбачають тримання під вартою без можливості внести заставу.

Вибух у Павлограді

Нагадаємо, 2 лютого стало відомо, що біля будівлі ТЦК у Павлограді прогримів вибух. Унаслідок цього військовий отримав поранення.

Пізніше українські правоохоронці затримали трьох російських агентів, які могли організувати теракт біля ТЦК. Ними виявилися троє чоловіків віком 21 і 22 роки. Один з них - мешканець Павлограда, а двоє інших - мешканці Одеси.

У результаті розслідування було встановлено, що мешканець Павлограда за вказівкою спецслужб РФ підготував саморобний вибуховий пристрій і залишив його у визначеному місці.

Після цього два одесити приїхали в Павлоград, забрали вибуховий пристрій і перемістили його до будівлі Павлоградського районного ТЦК. Під час теракту підозрювані знімали все на відео. Так хлопці хотіли "легко заробити" гроші.

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