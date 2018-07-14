Теракт в Пакистане: число погибших возросло до 150 человек

В воскресенье национальный флаг Пакистана приспустят для оплакивания погибших в теракте

Число погибших в результате теракта в Пакистане возросло до 150 человек. Об этом сообщает издание Dawn news.

В частности, смертник совершил подрыв на предвыборном митинге. На мероприятии присутствовало до тысячи человек.

Указано, что в воскресенье будет приспущен национальный флаг для оплакивания погибших.

"Национальный флаг будет приспущенным в воскресенье для оплакивания смерти около 150 человек во время недавних террористических актов перед общими выборами", - сообщило издание.

Напомним, ранее сообщалось о 140 погибших в результате теракта. Также сообщалось, что были ранены 200 человек. Подчеркивалось, что некоторые пострадавшие находятся в критическом состоянии, а медики заявили, что число жертв теракта в Пакистане может возрасти.

Так, 13 июля в Мастунге (Пакистан) на предвыборном митинге с участием около тысячи человек подорвался террорист-смертник. Ответственность за теракт возложили на организацию "Исламское государство".

При этом местные СМИ отмечали, что основной целью нападения мог быть один из кандидатов на предстоящих выборах в парламент, представитель Национальной партии Авами Сираж Райзани. В результате теракта он погиб.