Теракт в Пакистане: число погибших достигло 140

Новости Происшествия 14.07.2018 - 11:12
Фото: последствия теракта в Пакистане (twitter.com/boppinmule)
Фото: последствия теракта в Пакистане (twitter.com/boppinmule)

Число жертв теракта в Пакистане растет

В результате теракта в Пакистане на предвыборном митинге погибли не менее 140 человек. Об этом сообщает издание Gulf Times.

Также сообщается, что в результате теракта на юго-западе страны ранения получили около 200 человек. По словам медиков, число жертв теракта в Пакистане может возрасти.

Напомним, 13 июля в Мастунге (Пакистан) на предвыборном митинге с участием около тысячи человек подорвался террорист-смертник. Ответственность за теракт возложили на организацию "Исламское государство". Местные СМИ отмечали, что основной целью нападения мог быть один из кандидатов на предстоящих выборах в парламент, представитель Национальной партии Авами Сираж Райзани. В результате теракта он погиб.

 

По факту взрыва в Днепре открыто дело
Теги:  Пакистан,  Теракт,  Взрыв  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС