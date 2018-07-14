Теракт в Пакистане: число погибших достигло 140

Число жертв теракта в Пакистане растет

В результате теракта в Пакистане на предвыборном митинге погибли не менее 140 человек. Об этом сообщает издание Gulf Times.

Также сообщается, что в результате теракта на юго-западе страны ранения получили около 200 человек. По словам медиков, число жертв теракта в Пакистане может возрасти.

Напомним, 13 июля в Мастунге (Пакистан) на предвыборном митинге с участием около тысячи человек подорвался террорист-смертник. Ответственность за теракт возложили на организацию "Исламское государство". Местные СМИ отмечали, что основной целью нападения мог быть один из кандидатов на предстоящих выборах в парламент, представитель Национальной партии Авами Сираж Райзани. В результате теракта он погиб.