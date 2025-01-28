Теракт в Оленівці: у прокуратурі розповіли, що вдалося з'ясувати на сьогодні

За його словами, було проведено роботу як з потерпілими, так і зі свідками.

За результатами розслідування було встановлено, що безпосередньо керівництво колонії, діючи спільно за попередньою змовою між собою та з іншими не встановленими представниками федеральної служби виконання покарань РФ навмисно вчиняли дії та бездіяльність, яка призвела до ще більших втрат.

"Тобто ми встановили, що, якщо безпосередньо від вибухів загинула щонайменше 41 особа, то надалі ще щонайменше 9 військовослужбовців Азову загинули саме в результаті ненадання належної медичної допомоги", - розповів Марцин.

Він пояснив, що йдеться зокрема про несвоєчасне надання допомоги, перешкоджання військовим медикам, які там були, в наданні допомоги, несвоєчасна евакуація, неналежна евакуація, застосування неналежних засобів евакуації, що погіршило стан потерпілих, в результаті чого як до евакуації, так і під час самої евакуації загинули щонайменше ще 9 захисників.

Він також нагадав, що 27 лютого 2024 року, за результатами розслідування, так званому начальнику Оленівської виправної колонії і його першому заступнику було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, порушення законів та звичаїв війни, яке поєднане з умисним вбивством за Ч. 2 Ст. 438 ККУ.

Теракт в Оленівці

Влітку 2022 року росіяни організували вибух у колонії в Оленівці, де перебували українські військовополонені, зокрема, захисники "Азовсталі". Росіяни заявляли, що внаслідок вибуху загинуло понад 50 українських військових.

У липні 2023 року Україна змогла повернути тіла загиблих захисників. Як зазначив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, більшість тіл уже вдалося ідентифікувати.