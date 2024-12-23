Теракт у Німеччині: підозрюваному висунуто низку обвинувачень

Суддя видав наказ про досудове ув'язнення підозрюваного, ідентифікованого німецькими ЗМІ як Талеб А.. Його звинувачують у вбивстві за п'ятьма пунктами, а також у численних замахах на вбивство і завданні тяжких тілесних ушкоджень.

Місцева влада заявила, що підозрюваний скористався аварійними виходами, щоб в'їхати на територію різдвяного ярмарку, де він набрав швидкість та в'їхав у натовп, зачепивши понад 200 осіб за три хвилини нападу.

Міністр внутрішніх справ Ненсі Фезер у неділю заявила, що кримінальне розслідування "не залишить каменя на камені".

"Завдання полягає в тому, щоб зібрати воєдино всі дані та намалювати картину цього злочинця, який не вписується у жодний існуючий шаблон. Цей злочинець діяв неймовірно жорстоко і брутально - як ісламський терорист, хоча він був явно ідеологічно ворожий до ісламу", - сказала вона.

Що відомо про нападника

За даними слідства, чоловік походить із Саудівської Аравії, працює психіатром і проживає у Німеччині близько 20 років. Мотив нападу досі не з'ясований.

Підозрюваний у минулому різко критикував німецьку владу та іслам. За останні роки він дав низку інтерв'ю ЗМІ, в яких розповів про свою роботу з допомоги втечі до Європи громадянам Саудівської Аравії, які відвернулися від ісламу.

У соцмережі X підозрюваний висловлював підтримку ультраправій партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) та американському мільярдеру Ілону Маску, який підтримує цю політсилу.

AfD має високу підтримку в колишній Східній Німеччині, де розташований Магдебург. Опитування громадської думки ставлять її на друге місце в країні напередодні дострокових парламентських виборів у лютому 2025 року.

Саудівська Аравія неодноразово висловлювала Німеччині занепокоєння з приводу постів у соцмережах підозрюваного.