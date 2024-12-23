Теракт у Німеччині: підозрюваному висунуто низку обвинувачень
Суд висунув обвинувачення водію автомобіля, що днями в'їхав у натовп на різдвяному ярмарку в німецькому місті Магдебург. Чоловіка звинувачено у вбивстві одразу за кількома пунктами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Суддя видав наказ про досудове ув'язнення підозрюваного, ідентифікованого німецькими ЗМІ як Талеб А.. Його звинувачують у вбивстві за п'ятьма пунктами, а також у численних замахах на вбивство і завданні тяжких тілесних ушкоджень.
Місцева влада заявила, що підозрюваний скористався аварійними виходами, щоб в'їхати на територію різдвяного ярмарку, де він набрав швидкість та в'їхав у натовп, зачепивши понад 200 осіб за три хвилини нападу.
Міністр внутрішніх справ Ненсі Фезер у неділю заявила, що кримінальне розслідування "не залишить каменя на камені".
"Завдання полягає в тому, щоб зібрати воєдино всі дані та намалювати картину цього злочинця, який не вписується у жодний існуючий шаблон. Цей злочинець діяв неймовірно жорстоко і брутально - як ісламський терорист, хоча він був явно ідеологічно ворожий до ісламу", - сказала вона.
Що відомо про нападника
За даними слідства, чоловік походить із Саудівської Аравії, працює психіатром і проживає у Німеччині близько 20 років. Мотив нападу досі не з'ясований.
Підозрюваний у минулому різко критикував німецьку владу та іслам. За останні роки він дав низку інтерв'ю ЗМІ, в яких розповів про свою роботу з допомоги втечі до Європи громадянам Саудівської Аравії, які відвернулися від ісламу.
У соцмережі X підозрюваний висловлював підтримку ультраправій партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) та американському мільярдеру Ілону Маску, який підтримує цю політсилу.
AfD має високу підтримку в колишній Східній Німеччині, де розташований Магдебург. Опитування громадської думки ставлять її на друге місце в країні напередодні дострокових парламентських виборів у лютому 2025 року.
Саудівська Аравія неодноразово висловлювала Німеччині занепокоєння з приводу постів у соцмережах підозрюваного.
Теракт у Магдебурзі
Ввечері у п'ятницю, 20 грудня, в місті Магдебург автомобіль в'їхав у натовп на різдвяному ярмарку.
Внаслідок теракту загинуло п'ятеро людей - дев'ятирічний хлопчик і чотири жінки у віці 52, 45, 75 і 67 років. Близько 40 осіб зазнали серйозних або критичних поранень.
Під час інциденту також постраждала громадянка України.
Напад шокував країну і викликав напруженість стосовно питання імміграції.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на теракт фразою: "насильство ніде не повинне перемагати".
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