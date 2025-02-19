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Теракт у Миколаєві з загибеллю військових: затримано чотирьох підлітків

Фото: затримано підозрюваних у здійсненні теракту у Миколаєві (t.me/UA_National_Police)
Автор: Наталія Юрченко

Правоохоронці затримали чотирьох підозрюваних у теракті з загибеллю військових у Миколаєві. Фігурантами виявилися підлітки з Полтавської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію та СБУ.

Як вказує поліція, внаслідок терористичного акту поблизу закладу громадського харчування у Миколаєві загинула жінка, яка принесла вибухівку, і троє військовослужбовців. Ще семеро осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Протягом доби миколаївські співробітники СБУ та поліцейські затримали чотирьох фігурантів. Їм загрожує до 15 років ув’язнення. 

 

Фото: затримано підозрюваних у здійсненні теракту у Миколаєві  (t.me/SBUkr)

Подробиці теракту

Відомо, що близько 14:00 14 лютого на спецлінію "102" надійшло повідомлення про вибух у громадському місці, внаслідок якого загинули та постраждали люди. 

Упродовж доби у ході розшукових заходів правоохоронці встановили, що до теракту причетні жителі Полтавської області - четверо неповнолітніх від 14 до 17 років та 42-річна жінка. 

Їх завербували спецслужби РФ в одному з популярних месенджерів з пропозицією швидкого заробітку. За даними слідства, підлітки виготовили саморобний вибуховий пристрій, поклали у рюкзак та віддали 42-річній спільниці. Саме вона була виконавицею злочину і повинна була отримати винагороду за начебто передачу "великої суми грошей" біля закладу харчування у Миколаєві. 

Жінка приїхала в місто виконати завдання разом зі своїм неповнолітнім сином. Прибувши на локацію, вона підтримувала зв’язок із куратором спецслужб РФ і за їхнім наказом підійшла до групи військовослужбовців. Після цього саморобний вибуховий пристрій був приведений в дію дистанційно через виклик на мобільний телефон.

 

Фото: у Миколаєві загинули військові внаслідок теракту (t.me/UA_National_Police)

У результаті вибуху вона та троє військових загинули, ще семеро громадян були ушпиталені з травмами.

Правоохоронці затримали чотирьох неповнолітніх за місцем проживання. Під час обшуків співробітники СБУ та поліції Миколаївської та Полтавської областей вилучили мобільні телефони, у яких зафіксовані докази контактів зі спецслужбами РФ. Також правоохоронці вилучили знаряддя і компоненти для виготовлення саморобних вибухових пристроїв.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 258 ККУ (терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб, що призвело до загибелі людей). Неповнолітні перебувають під вартою. Їм загрожує до 15 років ув’язнення.

РБК-Україна повідомляло, що вдень 14 лютого у центрі Миколаєва пролунав вибух біля закладу харчування. В поліції підтвердили вибух, уточнивши, що він стався на вулиці Пограничній. Повідомлялося про жертв та поранених.

Пізніше стало відомо, що внаслідок вибуху загинули троє військових Центру протимінної діяльності - двоє чоловіків та жінка.

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Служба безпеки УкраїниМиколаївНаціональна поліціяТерактПідлітки