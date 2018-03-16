Теракт в метро Лондона: подростка признали виновным в покушении на убийство

Суд Лондона признал виновным 18-летнего выходца из Ирака в покушении на убийство, который взорвал самодельную бомбу в час пик на станции лондонского метрополитена. Об этом сообщает The Guardian.

В частности, само происшествие произошло 15 сентября 2017 года. Выходец из Ирака Ахмед Хассан, который претендовал на убежище, был осужден после того, как его самодельное устройство частично сдетонировало на станции Parsons Green на западе Лондона. В результате взрыва тридцать человек были ранены.

Ведущий это резонансное дело, судья Геддон-Кейв заявил, что Хасан приговорен при наличии "неопровержимых доказательств". Сообщается, что подросток признался в том, что сделал бомбу путем смешивания мощного, но нестабильного взрывчатого вещества. Однако он отрицает, что хотел кого-то убить. Во время судебного заседания он рассказал, что сделал бомбу, поскольку "очень скучал, был очень подавлен и очень запутался" и хотел привлечь к себе внимание.

Сообщается, что оба родителя Хасана умерли, когда ему было шесть, и он обвинял Великобританию в смерти своего отца во время воздушного налета на Багдад. Он также жаловался на продолжающиеся авиаудары против своей страны.

Напомним, как сообщалось ранее, 15 сентября 2017 года, в британской полиции заявили о срабатывании самодельного взрывного устройства во время террористического акта в метро Лондона. По горячим следам были задержаны двое подозреваемых в причастности к теракту. Это двое мужчин в возрасте 21 и 18 лет.