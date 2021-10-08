UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Теракт в мечети Афганистана: 46 человек погибли, число пострадавших превышает 140

Автор: Сергей Пышкин

В пятницу террорист-смертник атаковал мечеть в провинции Афганистана Кундуз. В результате взрыва погибли 46 человек, более 140 пострадали.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что ни одна из террористических группировок до сих пор не взяла на себя ответственность. Теракт произошел после нескольких нападений, в том числе в мечети Кабулу. Однако в тот раз мусульманские боевики Исламского государства взяли на себя ответственность.

"Сегодня днем произошел взрыв в мечети наших соотечественников-шиитов ... в результате чего ряд наших земляков были убиты и ранены", - заявил официальный представитель Талибана Забихула Муджахид.

Согласно данным агентства "Бахтар", которым руководит министерство информации, в результате нападения 46 человек погибли, 143 получили ранения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Афганистан