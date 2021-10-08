Теракт в мечети Афганистана: 46 человек погибли, число пострадавших превышает 140

В пятницу террорист-смертник атаковал мечеть в провинции Афганистана Кундуз. В результате взрыва погибли 46 человек, более 140 пострадали.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что ни одна из террористических группировок до сих пор не взяла на себя ответственность. Теракт произошел после нескольких нападений, в том числе в мечети Кабулу. Однако в тот раз мусульманские боевики Исламского государства взяли на себя ответственность.
"Сегодня днем произошел взрыв в мечети наших соотечественников-шиитов ... в результате чего ряд наших земляков были убиты и ранены", - заявил официальный представитель Талибана Забихула Муджахид.
Согласно данным агентства "Бахтар", которым руководит министерство информации, в результате нападения 46 человек погибли, 143 получили ранения.