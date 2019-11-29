Теракт на Лондонском мосту: один пострадавший скончался

Один из пострадавших в результате теракта на Лондонском мосту в Британии скончался в больнице от полученных ранений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету The Independent.

По данным источника в британской Национальной службе здравоохранения, кроме нападающего, который был застрелен правоохранителям, есть еще одна жертва. Один из пострадавших скончался в больнице от ранений, полученных во время нападения.

Кроме того, мэр Лондона Садик Хан заявил, что среди пострадавших в результате вооруженного нападения на мосту есть тяжелораненые.

Напомним, ранее сообщалось о 5 раненых в результате нападения вооруженного мужчины на Лондонском мосту, который произошел сегодня 29 ноября. Как утверждают очевидцы, нападавший был вооружен ножом.

Также РБК-Украина писало, что британские правоохранители квалифицировали нападение на людей на Лондонском мосту как террористический акт. В полиции заявили, что нападающий, в которого стреляли силовики на Лондонском мосту, умер. Террорист был одет в муляж взрывного устройства.

Как известно, вечером 29 ноября в Лондоне мужчина, вооруженный ножом, начал нападать на людей на мосту. Вскоре на место происшествия прибыли правоохранители и открыли стрельбу.