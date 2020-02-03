Теракт в Лондоне и убийство в центре Киева: новости за выходные

В центре Киева произошло убийство, китайким коронавирусом заболели уже 17 тысяч человек, в Лондоне несколько человек получили ножевые ранения. Подробнее о том, что произошло на выходных, 1-2 февраля, - в материале РБК-Украина

В центре Киева застрелили мужчину

В Киеве 2 февраля на улице Саксаганского неизвестный застрелил мужчину, забрал у него пакет и скрылся. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Вартови.Еспресо".

По словам свидетелей происшествия, к прохожему подбежал неизвестный, совершил несколько выстрелов, забрал у него пакет и скрылся в неизвестном направлении. Мужчина от полученных ранений скончался на месте.

Убитым оказался известный пластическый хирург Андрей Сотник. Он являлся руководителем клиники DMK Ukraine, а также кандидатом медицинских наук, пластическим и эстетическим хирургом, хирургом кисти. Мужчине было всего 43 года.

В Лондоне произошел теракт

В Лондоне несколько человек получили ножевые ранения в районе Стретем. Сотрудники правоохранительных органов застрелили нападавшего.

Отмечается, что полиция нашла взрывное устройство, пристегнутое к телу подозреваемого. Устройство оказалось фальшивым. В полиции полагают, что инцидент связан с исламистами.

В Китае число заболевших коронавирусом превысило 17 тыс. человек

Согласно последним данным, опубликованным в понедельник, в результате коронавируса заболели 17 тыс. человек и 362 умерли.

Отмечается, что Китай завершил строительство больницы на 1000 коек для лечения жертв нового вируса. Вторая больница на 1500 коек находится в стадии строительства. \

Аналитики прогнозируют дальнейший рост курса доллара

В течение следующей недели ожидается рост курса доллара к гривне. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 25,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 25,4/25,7 грн", - сказал он.

Собаку за газ: найден прославившийся пес пенсионерки

Евгений Брагар от фракции "Слуга народа" сделал скандальное заявление, посоветовав пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить газ. Высказывание нардепа сильно возмутило украинцев, и ему пришлось извиниться.

Кроме того, журналисты нашли бабушку, с которой разговаривал Брагар в эфире одного из украинских телеканалов. Также удалось снять пса, который живет во дворе у женщины.

Любовь Павловна проживает в Кировоградской области. Ее пса зовут Шарик, и он явно не элитной породы. Также с бабушкой еще живет кот.