Теракт в Лондоне и обыски в "Укргаздобыче": новости за 29 ноября

Теракт в Лондоне, есть погибшие

Вечером 29 ноября в Лондоне мужчина, вооруженный ножом, начал нападать на людей на мосту. Вскоре на место происшествия прибыли правоохранители и открыли стрельбу. Полицейские убили нападавшего, а происшедшее назвали терактом. Двое человек умерли в результате атаки.

Появилась информация о террористе

Скандальная судья Волкова восстановилась в должности

Судья Печерского районного суда Киева Светлана Волкова, которая отпустила из-под стражи командира "черной роты" спецподразделения "Беркут" Дмитрия Садовника, восстановилась в должности.

Волкова в 2014 отпустила из-под стражи фигуранта дела о расстреле 48 активистов Майдана.

Комитет ВР принял решение по закону о пенсионном возрасте для женщин

Комитет парламента по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендовал Верховной раде отклонить законопроект №0972 о пенсионном возрасте женщин.

Данный закон предлагал разрешить до 2022 года женщинам выходить на пенсию в 55 лет при наличии 30-летнего стажа и при условии увольнения с работы.

Суд оставил Пашинского под стражей

Печерский районный суд Киева продлил арест бывшему народному депутату Сергею Пашинскому.

Как сообщалось ранее, ГБР объявило о подозрении Пашинскому в умышленном тяжком телесном повреждении человеку. Кроме того, Генеральная прокуратура открыла несколько новых дел против экс-нардепа. Одно из них связано со схемами в оборонной сфере.

Депутат "Слуги народа" заявила о необходимости "приглушить" свободу слова

Народный депутат от партии "Слуга Народа" Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что в Украине время "приглушить свободу слова". Депутат "Слуги народа" считает, что из уважения к институту президентства нужно фильтровать свою речь. Так она прокомментировала дело в отношении депутата от "Европейской Солидарности" Софии Федины и волонтера Маруси Зверобой, которых подозревают угрозах президенту Владимиру Зеленскому.

В "Слуге народа" отреагировали на слова их нардепа.

В Украине вырастет минимальная и максимальная пенсия

Пенсионный фонд Украины осуществит перерасчет пенсий с 1 декабря 2019 года в связи с изменением прожиточного минимума для украинских граждан пожилого возраста.

Согласно закону, размер минимальной пенсии для лиц, утративших трудоспособность, будет повышен с 1564 грн. до 1638 грн. Размер максимальной пенсии вырастет на 740 грн и составит 16 380 грн.

Экс-главу правления VAB Банка объявили в розыск

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск экс-главу правления VAB Банка Дениса Мальцева и бывшую главу набсовета Наталью Василюк.

По данным учета Министерства внутренних дел Украины, Мальцев и Василюк исчезли из поля зрения правоохранительных органов 21 ноября. Их подозревают в завладении 1,2 млрд гривен кредита НБУ.

В Украине кардинально изменится процедура регистрации браков и разводов

В Украине в ближайшее время может измениться процедура регистрации браков и разводов. На сегодня оформлением и расторжением брачных союзов занимаются ЗАГСы, но скоро такими полномочиями могут наделить и нотариусов.

Суд арестовал Альперина

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде ареста бизнесмену Вадиму Альперину. Суд также назначил Альперину залог в размере 70 млн гривен.

До этого президент Украины Владимир Зеленский обещал вознаграждение тем, кто поможет найти Альперина. Он назвал его одним из крестных отцов украинской контрабанды. Впрочем, Альперин сам пришел в НАБУ.

Действия Альперина квалифицировали по ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебными полномочиями) УК Украины.

Украинские альпинисты погибли во время спуска с гор в Словакии (фото)

Украинские альпинисты погибли в горах в Словакии при спуске в районе массива Ломницкий пик в Высоких Татрах. Трагедия произошла 28 ноября. 67-летний Владимир Михалко и 30-летняя Ирина Скрилева получили травмы, несовместимые с жизнью. Стали известны подробности трагедии.

СБУ и Нацполиция провели обыски в "Укргаздобыче"

Служба безопасности Украины и Национальная полиция провели обыски в офисе "Укргаздобычи". Во время обысков правоохранители изъяли компьютерную технику.

Ранее СБУ разоблачила схему отмывания денег в "Укргаздобыче".

В Украине начинается настоящая зима: ожидается снег

Погода в Украине начала стремительно ухудшаться и уже в субботу, 30 ноября, практически все области накроет резким похолоданием и мокрым снегом.

Метеорологи сообщают, что декабрь начнется с резкого понижения температуры воздуха до -5 -10 градусов.