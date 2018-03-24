Теракт в Лондоне: беженца из Ирака приговорили к пожизненному заключению

По мнению судьи, обвиняемый при помощи самодельной бомбы намеревался убить как можно больше людей в метро

В Великобритании признанного ранее виновным в совершении теракта в лондонском метро беженца из Ирака Ахмеда Хасана приговорили к пожизненному заключению. Об этом сообщает DW.

Центральный уголовный суд Лондона принял соответствующее решение в пятницу, 23 марта.

Судья подчеркнул, что обвиняемый при помощи самодельной бомбы хотел убить как можно больше людей.

На суде 18-летний выходец из Ирака заявил, что не хотел, чтобы кто-то пострадал и объяснил свои действия тем, что "был в состоянии стресса" и "страдал от скуки".

Также Хасан утверждает, что в Ираке его похитили боевики "Исламского государства" (ИГИЛ) и заставили пройти обучение в своем лагере.

Издание отмечает, что Хасан может рассчитывать на досрочное освобождение лишь после 34 лет заключения.

Напомним, 15 сентября 2017 года в британской полиции заявили о срабатывании самодельного взрывного устройства в метро Лондона, в результате которого пострадали 20 человек. По горячим следам были задержаны двое подозреваемых в причастности к теракту мужчин в возрасте 21 и 18 лет.