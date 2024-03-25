Теракт у "Крокусі": Затриманим обрали запобіжний захід, ЗМІ повідомляють про тортури

Засідання щодо обрання запобіжного заходу Далерджону Мірзоєву, Муродалі Рачабалізоде, Мухаммадсобіру Файзову і Шамсідіну Фарідуні проводилися в закритому режимі.

До суду підозрюваних було доставлено побитими. Мірзоєв на шиї мав шматки пластикового пакета, яким йому закривали обличчя. Рачабалізоде при затриманні російські силовики відрізали вухо і змушували його з'їсти. На засіданні він був із пов'язкою на правому вусі. Суд заявив, що обидва визнали провину.

З незакритої частини засідання стало відомо, що Мірзоєв у Росії був зареєстрований у Новосибірську, Фарідуні – у Красногорську, де розташований "Крокус Сіті хол".

Прокремлівські Telegram-канали, близькі до російських силовиків, опублікували фото, де Фарідуні, ймовірно, катують струмом.

Четвертого обвинуваченого, 19-річного Мухаммадсобіра Файзова, до зали засідань завезли на каталці, у медичному халаті на голе тіло, з-під халата було видно сечоприймач. Його супроводжували лікарі.

Слідство РФ не повідомило про передбачуваний мотив злочину. Загалом у справі затримано 11 осіб. Про решту нічого не відомо.

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