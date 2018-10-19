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Теракт в Керчи: усиленные меры на админгранице продлятся еще несколько дней

Новости » Происшествия    19.10.2018 - 09:39
Фото: Олег Слободян (УНИАН)
Фото: Олег Слободян (УНИАН)

За два дня провокаций на админгранице с Крымом не зафиксировано

В связи с терактом в Керчи 17 октября на административной границе с оккупированным Крымом усиленные меры безопасности продлятся еще несколько дней. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление помощника главы Госпогранслужбы Олега Слободяна в эфире "112 Украина".

По его словам, меры безопасности на административной границе с Крымом усилили в связи с вероятностью попытки РФ переложить ответственность за теракт в Керчи на якобы украинских диверсантов.

"На данный момент мероприятия продолжаются. К счастью, за этот период провокаций или нестандартных ситуаций на админгранице не зафиксировано", - отметил Слободян. 

Он также добавил, что на сегодня еще существует вероятность провокаций со стороны российских спецслужб.

"Поэтому несколько дней эти мероприятия еще будут продолжаться", - подчеркнул Слободян.

Напомним, ранее Меджлис крымскотатарского народа заявил, что ответственность за последствия теракта в Керчи несут власти РФ.

Накануне стало известно, что число погибших в результате теракта возросло до 21.

 

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