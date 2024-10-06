В Ізраїлі ще один теракт: невідомий розстріляв людей на автовокзалі Беер-Шеви

Згідно з останньою інформацією від служби швидкої допомоги Magen David Adom (MDA), медики загалом надали допомогу 11 людям, пораненим внаслідок теракту на центральному автовокзалі Беер-Шеви. У тому числі допомогу було надано 25-річній жінці, яка померла від отриманих ран.

За даними MDA, серед постраждалих, доставлених до лікарні Soroka, є жінка віком 20 років у стані середньої тяжкості, а також четверо чоловіків віком 20 років, які теж у стані середньої тяжкості. Усі вони отримали вогнепальні поранення.

Ще п'ятеро людей перебувають у задовільному стані після удару осколками скла або тупих травм. Також у MDA додали, що ще троє людей проходять лікування від гострої тривожності.

Відомо, що терориста, який скоїв напад, було застрелено.

Після теракту ізраїльський міністр транспорту Мірі Регев заявила, що сім'ї терористів мають бути депортовані після перестрілки на автовокзалі, внаслідок якої одна людина загинула та 10 отримали поранення.

"Настав час для стримуючого покарання, яке запобігатиме нападу на територію Ізраїлю", - написала вона в соцмережі Х.

The Times of Israel зазначає, що коротке послання Регев прозвучало на тлі непідтверджених повідомлень про те, що винуватцем нападу, якого застрелили, був громадянин Ізраїлю з бедуїнської громади на півдні країни