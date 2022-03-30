Теракт в Израиле: среди погибших есть двое граждан Украины

"Посольство Украины в Израиле осуждает ужасный террористический акт в г. Бней-Брак 29 марта, который унес жизни 5 человек. С грустью сообщаем, что среди жертв есть двое граждан Украины. Выражаем наши искренние соболезнования родным и близким погибших", - говорится в сообщении.

Сейчас, как указано в пресс-службе, посольство тесно сотрудничает с израильскими компетентными органами и принимает необходимые консульско-правовые меры по результатам теракта.

Как информирует издание, The times of Israel, по данным полиции Израиля гражданам Украины, убитым возле продуктового магазина на улице Бялик, было 23 и 32 года.

Указано, что во время того, как 26-летний террорист открыл огонь, мужчины сидели у входа в магазин. Пока других подробностей относительно украинцев в Израиле не сообщили.

Обновлено 12:10. Как рассказал в комментарии РБК-Украина спикер МИД Украины Олег Николенко, погибшими во время теракта оказались жители Черновицкой области.

"В результате террористического нападения в израильском городе Бней-Брак 29 марта погибли два гражданина Украины. Украинцы долгое время проживали в Израиле, оба жителя Черновицкой области. Посольство Украины сейчас принимает меры для информирования родных погибших и предоставления им консульской помощи, а также взаимодействует с полицией рамках расследования теракта", - сообщил Николенко

Теракт в Бней-Брак

Вчера, пять человек были убиты палестинским террористом во время стрельбы в израильском городе Бней-Брак.

Позже стрелка застрелил сотрудник полиции, прибывший на место происшествия на мотоцикле. Сам же офицер получи тяжелые ранения. Его отвезли в больницу, но врачи не смогли его спасти.

Позже стрелявшего по людям опознали. Им оказался 27-летний Диа Хамарш, который в 2015 году он был осужден на шесть месяцев тюремного заключения за торговлю незаконным огнестрельным оружием и связь с террористической группой.

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