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Теракт із ножем у Німеччині: суд видав ордер на арешт підозрюваного

Фото: німецький суд постановив арештувати терориста який напав із ножем на людей (фото з відкритих джерел)
Автор: Валерій Савицький

Суддя Федерального Верховного суду ФРН видав ордер на арешт чоловіка, якого підозрюють у смертельному нападі з ножем на людей у місті Золінген.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NTV.

Зазначається, що 26-річний підозрюваний є громадянином Сирії. Ймовірно він викинув документи, що посвідчують особу, а після затримання надав слідчим недостовірну інформацію про свою особу.

ЗМІ оприлюднили нові подробиці щодо особи підозрюваного та його поведінку після нападу. Після нападу на людей Ісса Х. втік після нападу з ножем минулої п'ятниці ввечері і сховався на задньому дворі.

Ймовірно під час втечі він викинув закривавлену куртку і документи, що посвідчують особу. Поліція знайшла їх і заздалегідь знала його особу.

Теракт із ножем у Золінгені

В п'ятницю, 23 серпня, у місті Золінген (Німеччина) чоловік напав із ножем на відвідувачів фестивалю з нагоди 650-тої річниці міста. Внаслідок теракту загинули троє, постраждали 8 людей.

Відповідальність за теракт взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава".

У суботу, 24 серпня, нападник здався поліцейським. Правоохоронці встановили, що чоловік є сирійцем на ім'я Ісса аль Х, він прибув до Німеччини наприкінці 2022 року.

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Теракт