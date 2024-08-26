Теракт із ножем у Німеччині: суд видав ордер на арешт підозрюваного

Суддя Федерального Верховного суду ФРН видав ордер на арешт чоловіка, якого підозрюють у смертельному нападі з ножем на людей у місті Золінген.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NTV.
Зазначається, що 26-річний підозрюваний є громадянином Сирії. Ймовірно він викинув документи, що посвідчують особу, а після затримання надав слідчим недостовірну інформацію про свою особу.
ЗМІ оприлюднили нові подробиці щодо особи підозрюваного та його поведінку після нападу. Після нападу на людей Ісса Х. втік після нападу з ножем минулої п'ятниці ввечері і сховався на задньому дворі.
Ймовірно під час втечі він викинув закривавлену куртку і документи, що посвідчують особу. Поліція знайшла їх і заздалегідь знала його особу.
В п'ятницю, 23 серпня, у місті Золінген (Німеччина) чоловік напав із ножем на відвідувачів фестивалю з нагоди 650-тої річниці міста. Внаслідок теракту загинули троє, постраждали 8 людей.
Відповідальність за теракт взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава".
У суботу, 24 серпня, нападник здався поліцейським. Правоохоронці встановили, що чоловік є сирійцем на ім'я Ісса аль Х, він прибув до Німеччини наприкінці 2022 року.
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