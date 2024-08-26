Теракт із ножем у Німеччині: суд видав ордер на арешт підозрюваного

Зазначається, що 26-річний підозрюваний є громадянином Сирії. Ймовірно він викинув документи, що посвідчують особу, а після затримання надав слідчим недостовірну інформацію про свою особу.

ЗМІ оприлюднили нові подробиці щодо особи підозрюваного та його поведінку після нападу. Після нападу на людей Ісса Х. втік після нападу з ножем минулої п'ятниці ввечері і сховався на задньому дворі.

Ймовірно під час втечі він викинув закривавлену куртку і документи, що посвідчують особу. Поліція знайшла їх і заздалегідь знала його особу.