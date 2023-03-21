Теракт в Гродно виявився фейком. У Білорусі опозиція розкрила чергове інсценування

Білоруські ЗМІ опублікували фото та відео спецоперації, під час якої було ліквідовано чоловіка, який нібито проник в країну. Подія трапилась 19 березня у місті Гродно на вулиці Курчатова.

Як розповіли пропагандисти, загиблим виявився нібито громадянин РФ Ломакін Олексій Миколайович, 1981 р.н. Пізніше було вказано, що його паспорт підробний.

Як дізнались представники ByPol, ніякого терориста насправді не було. Чоловік, якого ліквідували, насправді підставний. Він виявився чинним співробітником білоруського "КДБ" - Захаровим Олексієм Миколайович, 18.04.1981 р.н. Він родом з Гродно, і проходить службу в оперативно-пошуковому відділі УКДБ у Вітебській області.

У ByPol зауважили, що інсценування теракту пов'язане з тим Днем волі, який проходить в Білорусі 25 березня. Метою інсценування є залякування білорусів, які продовжують боротися з режимом.