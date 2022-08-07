Теракт в Еленовке был спецоперацией России против поставок оружия, - разведка

Недавний террористический акт в колонии Еленовки был спецоперацией России против поставок вооружения Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки МО.

По словам Юсова, Россия пытается дестабилизировать украинское общество и деморализовать украинских военнопленных.

"С начала этой страшной трагедии и страшного фарса, который мы видели со стороны русских, - это и была фальсификация. От первых сообщений о применении и преднамеренном обстреле высокоточным оружием HIMARS - это была спецоперация против поставки Украине западного высокоточного вооружения", - заявил член координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов.

Как отмечает разведка, Россия прибегает к различным зверствам, чтобы помешать поставкам в Украину западного высокоточного вооружения.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские военные недавно умышленно обстреляли колонию в Еленовке, в которой содержались украинские пленные, что привело к многочисленным жертвам. Наше издание раскрывало все подробности трагедии.

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