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Теракт в Еленовке: семьи военнопленных вышли на акцию в Киеве (фото)

Фото: акция в Киеве (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Сегодня, 4 августа 2022 года, в Киеве прошла акция для привлечения внимания мировой общественности к теракту в Еленовке (Донецкая область), в котором погибли более 50 украинских военнопленных.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Акция прошла по инициативе родственников пленных защитников "Азовстали". Перфоманс под названием "Еленовка - новый Освенцим" в том числе был направлен на то, чтобы гуманитарные организации Красный Крест и Красный Полумесяц сделали все, чтобы получить доступ к военнопленным на оккупированном Донбассе и обеспечить их безопасность.

Фото: акция в Киеве (Виталий Носач/РБК-Украина)

Напомним, теракт в Еленовке произошел утром 29 июля 2022 года. На данный момент известно о гибели не менее 53 украинских пленных. Российская сторона обвиняет Украину в якобы применении HIMARS, но Киев отрицает удары по колонии.

Военные эксперты сходятся во мнении, что россияне сами применили термобарические боеприпасы. Накануне Красный Крест сделал заявление о том, что не давал гарантии безопасности украинским пленным, когда они выходили с мариупольской "Азовстали".

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КиевЕленовкаТеракт