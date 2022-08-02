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Россия до сих пор не передала Украине списки жертв теракта в Еленовке

Фото: разведка не доверяет опубликованным россиянами спискам жертв теракта в Еленовке (росЗМІ)
Автор: Елизавета Драбкина

Россия до сих пор не передала Украине официальные списки погибших и раненых военопленных в результате теракта в Еленовке. При этом нет оснований доверять опубликованным россиянами в Интернете спискам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Андрея Юсова в эфире телемарафона.

"Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сразу обратился к России в отношении предоставления информации, списков погибших, раненых в результате этого теракта, а также по поводу возвращения тел погибших защитников. К сожалению, до сих пор не получено официальных ответов, мы можем оперировать только теми данными, которые россияне обнародовали в Интернете", - сказал он.

Юсов отметил, что в ходе проверки в указанных списках обнаружили фамилии украинских военных, которые были ранены до теракта в Еленовке, и в отношении которых были договоренности об обмене в ближайшее время. При этом на момент взрыва воины должны были находиться в больнице, а не в бараке в промышленной зоне.

"Соответственно говорить о подтверждении списков мы не можем, а официальных ответов в рамках международного права россияне до сих пор не предоставили", - добавил Юсов.

Напомним, по оценке ISW, Россия несет ответственность за убийство 53 украинских военнопленных в результате теракта 28 июля в колонии в Еленовке Донецкой области.

Кроме того, генпрокурор Андрей Костин отметил, что помещение колонии могло быть уничтожено термобарическим оружием.

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Главное управление разведкиЕленовка