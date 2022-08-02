Теракт в Еленовке должен стать решающим для признания РФ террористом, - Зеленский

Теракт в Еленовке (Донецкой области), в результате которого погибли более 50 украинских военнопленных, должен стать решающим аргументом для признания России страной-террористом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.
В частности, он отметил, что сегодня в разговорах с генсеком ООН Йенсом Столтенбергом и главой ОБСЕ Збигневом Рау поднимал вопрос украинских военнопленных.
"Это касается и российского теракта в Еленовке, который должен стать решающим аргументом для всех цивилизованных стран мира, чтобы официально признать Россию террористом. Что еще нужно для этого? Разве это не достаточно жестокий очевидный теракт, чтобы в ключевых столицах были приняты соответствующие решения о признании России страной-террористом?", - подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что принципиальный ответ на военные преступления оккупанты получат на поле боя.
Напомним, ранее сообщалось, что российская сторона до сих пор не передала Украине официальные списки погибших в Еленовке.
Накануне генпрокурор Андрей Костин заявил, что следствие пока склоняется к тому, что пленных сожгли термобарическим оружием. В то же время Россия заявляет, что колонию якобы обстреляли ВСУ ракетами систем HIMARS, но эти обвинения не находят подтверждения.
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