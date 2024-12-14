Теракт в Дніпрі. З'явилися подробиці про особу підозрюваного

Служба безпеки України разом з Національною поліцією затримали чоловіка, який вчинив теракт у Дніпрі. Ним виявився мешканець Дніпропетровської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в правоохоронних органах.
За даними джерел, підозрюваним виявився Рубен Восканян. Вважається, що саме він підірвав саморобну вибухівку біля будівлі ТЦК та СП у Дніпрі.
Внаслідок вибуху загинула людина, також є поранені, серед них - двоє поліцейських. Вони доставлені до лікарні, за їхнє життя зараз борються медики.
Нагадаємо, що сьогодні вдень в одному з центральних районів Дніпра пролунав вибух. Як пізніше стало відомо, жертвою вибуху став військовий, а двоє правоохоронців постраждали.
Спочатку місцеві ЗМІ повідомляли про ймовірний підрив автомобіля, але пізніше з'явилася інформація, що біля входу у будівлю обласного ТЦК спрацював саморобний вибуховий пристрій.
Джерела РБК-Україна повідомляли, що вибух в Дніпрі було кваліфіковано як теракт.
Ми вже писали, що правоохоронці затримали підозрюваного в теракті.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.