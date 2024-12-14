Теракт в Дніпрі. З'явилися подробиці про особу підозрюваного

Теракт у Дніпрі

Нагадаємо, що сьогодні вдень в одному з центральних районів Дніпра пролунав вибух. Як пізніше стало відомо, жертвою вибуху став військовий, а двоє правоохоронців постраждали.

Спочатку місцеві ЗМІ повідомляли про ймовірний підрив автомобіля, але пізніше з'явилася інформація, що біля входу у будівлю обласного ТЦК спрацював саморобний вибуховий пристрій.

Джерела РБК-Україна повідомляли, що вибух в Дніпрі було кваліфіковано як теракт.

Ми вже писали, що правоохоронці затримали підозрюваного в теракті.

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