Теракт в Днепре: все подробности

Что произошло

Сегодня около 9 утра стало известно о взрыве в автомобиле Nissan Primera на проспекте Богдана Хмельницкого в Днепре.

В результате погибли два человека - мужчина и женщина. По данным РБК-Украина, погибли пресс-секретарь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области Дарья Гречищева и ветеран АТО Алексей Кавлак.

Вместе с тем, в полиции не называют имен погибших. Личности погибших предварительно установлены по документам, обнаруженным на месте происшествия, отметили правоохранители.

Фото: в Днепре произошел теракт (dp.npu.gov.ua)

Теракт

В обновленном пресс-релизе полиции сообщили, что открыто уголовное производство по ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

Причины теракта

Как отмечают местные СМИ, причиной инцидента может быть заказное убийство. Однако, заместитель начальника Главного управления по реагированию на чрезвычайные ситуации в Днепропетровской области Александр Шевченко в эфире "Украина 24" исключил такую версию.